Gli Hurricane Varese iniziano il campionato con una vittoria

Dopo il rinvio causato dal maltempo dello scorso weekend, gli Hurricane Varese hanno finalmente fatto il proprio esordio nel campionato di baseball per ciechi 2025. L’incontro contro la Roma All Blinds, andato in scena sul diamante dell’Acquacetosa nella Capitale ha visto i malnatesi ottenere una vittoria di misura 5-4. Una partita intensa ed equilibrata che ha regalato emozioni fino all’ultima battuta, confermando la spettacolarità del campionato di baseball per ciechi.

Il match si è aperto con un leggero predominio della formazione romana, che nei primi inning ha trovato il punto dell’1-0. Pronta la reazione degli Hurricane, che hanno saputo ribaltare il punteggio portandosi avanti per 2-1 grazie a un’ottima organizzazione difensiva e a efficaci giocate offensive.

La Roma non ha però abbassato la guardia, rispondendo con due punti che le hanno permesso di tornare in vantaggio sul 3-2, riaccendendo così l’entusiasmo del pubblico di casa. Ma è nella seconda parte della gara che i malnatesi hanno messo in campo determinazione e lucidità: sfruttando un momento di difficoltà degli avversari, sono riusciti a realizzare tre punti decisivi che hanno sancito il risultato finale sul 5-4.

Una vittoria di spessore per la squadra del Cisv (ciechi e ipovedenti sportivi varesini), che dimostra ancora una volta il proprio valore in un campionato sempre più competitivo.