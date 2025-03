Gli Skorpions tornano alla vittoria: Marines dominati 41-12

Dopo tre sconfitte di fila, torna il sorriso agli Skorpions Varese. I ragazzi di coach Billy Volek danno seguito all’ottima prova offensiva di una settimana fa contro i Guelfi e dominano in trasferta i Marines, tornando a in corsa per i playoff. (Foto Marcellini)

Protagonista assoluto di giornata è stato il quarterback Hamish McClure, autore di cinque passaggi touchdown: due per Andrea Volonnino, uno per Martino Piazzi, uno per Matteo Rai e uno per Roberto Zanovello. A chiudere la festa offensiva ci ha pensato il runningback Dylan Auriemma con una corsa da 3 yard in endzone.

I Marines non riescono mai ad entrare veramente in partita: a segno solo con due field goal di Jacopo Impallomeni e un TD pass di Josiah Norwood per Adalberto Rinaldi nel finale, a match già ampiamente compromesso.

Con questo successo gli Skorpions salgono al terzo posto del Girone B e tornano a fare paura in ottica post-season.