Gli studenti del liceo Tosi in visita al parlamento europeo. Li accoglie Isabella Tovaglieri

L’eurodeputata bustocca Isabella Tovaglieri (Lega) ha ricevuto a Bruxelles un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Arturo Tosi, in visita didattica all’Eurocamera, accompagnati dalla dirigente scolastica Fabiana Ginesi e dalle docenti Sara Barlocco, Laura Speroni e Tiziana Filippone.

“È stato per me un onore e un piacere aprire le porte del Parlamento europeo agli studenti della mia città e avere l’opportunità di confrontarmi con alcuni dei giovani che scriveranno il futuro di Busto Arsizio – ha dichiarato Tovaglieri – . Un rapporto, quello con gli istituti superiori della provincia di Varese, che si consolida dopo la visita di altre numerose scolaresche, e che mi auguro possa crescere ancora nel tempo per uno scambio sempre più proficuo con le migliori energie della mia città e del mio territorio. Queste visite didattiche, infatti, – ha concluso l’europarlamentare – non rappresentano soltanto un’esperienza unica per i ragazzi, ma sono anche una grande risorsa per la politica. Se infatti i giovani hanno l’opportunità di approfondire il ruolo delle istituzioni comunitarie nelle decisioni che avranno un impatto sul loro avvenire, la politica ha l’occasione unica di conoscere da vicino i sogni e le aspettative delle nuove generazioni, così da essere in grado di costruire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini europei di domani”.