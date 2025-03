Gli studenti del Ponti di Gallarate: “Noi privati di un’opportunità, l’incontro annullato a causa di pressioni esterne”

Di seguito la nota diramata dagli studenti dell’istituto Andrea Ponti di Gallarate in merito alla polemica sorta in seguito alla cancellazione dell’incontro previsto nella mattinata di lunedì con l’attore Max Felicitas.

A nome degli studenti dell’IIS Andrea Ponti di Gallarate, vogliamo esprimere il pensiero comune riguardo alla cancellazione dell’incontro con Max Felicitas, nome d’arte di Edoardo Barbares. L’incontro con Max avrebbe trattato temi di grande importanza per noi giovani, come le malattie trasmissibili, l’educazione affettiva, i reati virtuali, il bullismo e il cyberbullismo, tutti questi temi sarebbero stati trattati insieme a un esperto legale, l’avvocato Lorenzo Puglisi, e a un esperto medico, il dottore Danilo Centrella, specializzato in urologia e sindaco di Cocquio Trevisago. Partiamo dal dire che Max Felicitas fa continui controlli sulle malattie trasmissibili e ha vissuto in prima persona il bullismo. La sua esperienza su questi argomenti ci avrebbe permesso di riflettere su come affrontare questi problemi in modo serio e consapevole, considerando anche il suo linguaggio molto vicino a quello dei giovani e quindi a loro più comprensibile.

Le informazioni che ci avrebbe dato sarebbero state estremamente formative e importanti per noi ragazzi, ma siamo stati privati di questa opportunità con l’annullamento dell’incontro a causa di pressioni esterne da parte dell’associazione Pro Vita e Famiglia, che ha deciso di interferire su una questione che doveva riguardare esclusivamente noi studenti. Ci permettiamo di dire che questo è stato un errore: si è giudicato il messaggero e non il messaggio. Non volevamo promuovere la professione di Max, ma semplicemente dare voce a una persona che ha una storia importante da raccontare, basata sulla sua esperienza di vita. Max non voleva altro che aiutare i ragazzi e parlare di temi che ci toccano tutti, come la prevenzione delle malattie e la lotta contro il bullismo. Inoltre, è importante sottolineare che Max ha già parlato in una trentina di scuole diverse, senza che ci fosse mai alcuna contestazione.

Eppure, nella nostra scuola è stato l’unico caso in cui l’incontro è stato annullato, solo per il suo passato lavorativo. Come dichiarato da lui, davanti a questo annullamento del suo incontro si è sentito discriminato, perché gli è stata data la possibilità di ascoltare il contenuto del suo messaggio, ma è stata solo giudicata la sua carriera. Su questo anche a noi ci è dispiaciuto molto e non lo troviamo accettabile. Nonostante questa cancellazione, gli studenti dell’IIS Andrea Ponti di Gallarate sono tutti determinati come sempre a protestare come sta avvenendo ora per avere giustizia. Non possiamo ignorare ciò che è accaduto e vogliamo che l’incontro venga riproposto. Abbiamo tutti il desiderio di imparare e di confrontarci su temi così fondamentali per la nostra crescita. Non vogliamo che questa opportunità di apprendimento venga persa, solo per ragioni che non hanno nulla a che fare con l’informazione che Max avrebbe voluto darci. Per questo motivo, oggi lanciamo un appello a nome di tutti gli studenti, rivolto all’ufficio scolastico della Regione Lombardia, affinché l’incontro venga riproposto più avanti, quando la situazione si sarà calmata e saremo tutti pronti ad affrontare questi temi in maniera serena e costruttiva. La nostra scuola, l’IIS Ponti di Gallarate, è un luogo di apertura e di dialogo, e continueremo a difendere questi valori, per fare in modo che ogni studente possa essere ascoltato e crescere in un ambiente rispettoso e senza pregiudizi.