Gli studenti dell’istituto Pantani di Busto Arsizio presentano idee di impresa innovativa e sostenibile

La fantasia e la visione delle nuove generazioni lasciata a briglie sciolte per proporre idee fresche e capaci di imporsi sui mercati. Ancora una volta, gli istituti superiori Olga Fiorini e Marco Pantani hanno voluto realizzare un progetto innovativo e, allo stesso tempo, concretissimo. «È la filosofia di una scuola che si confronta con il mondo reale», come piace sempre dire ai direttori Mauro e Cinzia Ghisellini.

Nell’occasione, i giovani si sono immaginati imprenditori e lo hanno fatto stendendo una serie di progetti accomunati dal fatto di essere non solo sorprendenti e moderni, ma anche assolutamente sostenibili.

L’opportunità si è rivolta ai ragazzi delle due classi di quarta superiore dell’Istituto Professionale a indirizzo sportivo “Marco Pantani”, i quali hanno ideato delle loro personalissime start up che prevedono l’esistenza di fonti di finanziamento realistiche, utili a sostenere una struttura organizzativa completa e coordinata e a permettere di lanciarsi nello sviluppo di un piano marketing preciso, con tanto di logo, mission e vision.

L’iniziativa era maturata nel mese di novembre del 2024, attraverso la partecipazione a uno specifico convegno organizzato al TiGarba/Busto Motor Company di Busto Arsizio – il cui titolo era “Creazione di nuove imprese e fonti di finanziamento” mentre nei giorni scorsi il percorso è giunto a compimento.

Il “Progetto Start Up” ha vissuto la sua tappa di consacrazione in un incontro nel quale i giovani hanno potuto illustrare le idee sviluppate sotto la guida dei loro docenti a un gruppo di imprenditori e specialisti del territorio, pronti a mettersi a disposizione per ascoltare, valutare e ispirare migliorie. D’altronde erano stati proprio loro, qualche mese fa, a raccontarsi e a offrire spunti interessanti per il lavoro degli alunni.

Ne è così nata una bella occasione di confronto che è servita ai ragazzi non solo per far conoscere le proprie capacità e competenze, ma anche per ricevere consigli da parte di chi ogni giorno sfida i mercati, nella consapevolezza che il mondo moderno, con tutte le sue complessità, richiede aggiornamenti e specificità.

È stato un dibattito intenso e di livello, capace di lasciare il segno, per la soddisfazione delle promotrici Elisa Guerra (coordinatrice d’indirizzo per il Professionale sportivo “Pantani”) e Paola Della Chiesa (docente ed esperta di marketing) che hanno creduto sin dall’inizio nel valore di questa proposta formativa.

Gli imprenditori e gli specialisti aderenti all’iniziativa si sono lasciati coinvolgere e appassionare dalle proposte avanzate delle nuove generazioni, mettendo a disposizione le loro esperienze e conoscenze.

All’incontro operativo erano presenti Matteo Pegoraro (avvocato esperto di diritto societario), Oscar Carlig (consulente del credito), Patrick Bani (marketing manager di Busto Motor Company), Vanessa Vidale (creative & branding director di No Agency Marketing & Communication), Stefano d’Onofrio (Founder di Godo) e Alfonso Cassarino (consulente immobiliare e team leader di RE/MAX Class). Un pacchetto di mischia che ha potuto apprezzare l’energia e l’ottimismo di ragazzi pronti a gettarsi con entusiasmo verso il futuro.