Gli studenti dell’ITC Zappa di Saronno “Apprendisti Ciceroni” per le Giornate FAI di Primavera

In occasione delle Giornate FAI di Primavera, gli studenti delle classi 4ATU, 4BTU e 4CTU dell’ITC Zappa di Saronno hanno partecipato, per la prima volta, all’iniziativa “Apprendisti Ciceroni“, offrendo visite guidate alla Chiesa della Purificazione di Caronno Pertusella. Nonostante la pioggia, numerosi turisti e visitatori hanno colto l’opportunità di scoprire un gioiello del patrimonio locale grazie all’impegno e alla preparazione degli studenti.

L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i ragazzi, che hanno potuto mettere alla prova le proprie competenze comunicative e storiche, oltre a sviluppare un forte senso di appartenenza culturale. Il loro contributo è stato apprezzato dai visitatori, che hanno potuto approfondire la storia e l’arte della chiesa, un edificio di grande valore storico e religioso per la comunità.

La Chiesa della Purificazione di Caronno Pertusella La Chiesa della Purificazione, situata nel cuore di Caronno Pertusella, è un significativo esempio di architettura religiosa lombarda. Costruita tra il XV e il XVI secolo, la chiesa conserva al suo interno affreschi di grande pregio, tra cui quelli di Giovanni Paolo Lomazzo e Giovanni Battista Avogadro. Inoltre, ospita un prezioso dipinto su tavola di Bernardino Campi. Queste opere d’arte contribuiscono a rendere la chiesa un luogo di grande interesse storico e artistico. Grazie all’impegno del FAI e degli studenti, questo luogo ha potuto essere valorizzato e reso accessibile a un pubblico più ampio.

I 50 anni del FAI: mezzo secolo di tutela del patrimonio

Quest’anno il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) celebra i suoi 50 anni di attività, confermandosi come una delle istituzioni più importanti per la salvaguardia e la promozione del patrimonio artistico e culturale italiano. Fondato nel 1975, il FAI ha restaurato e reso fruibili numerosi beni storici, promuovendo la conoscenza e il rispetto per la bellezza del nostro Paese. Le Giornate FAI di Primavera, organizzate annualmente, rappresentano una delle iniziative più significative per avvicinare cittadini e studenti alla scoperta dei tesori nascosti del territorio. Grazie all’entusiasmo degli studenti dell’ITC Zappa e alla partecipazione del pubblico, anche questa edizione delle Giornate FAI di Primavera ha rappresentato un successo, confermando il valore della cultura e della formazione come strumenti per la crescita e la valorizzazione del nostro patrimonio.