Grande partecipazione al Centro congressi Ville Ponti per la nona edizione del Congresso Svizzera-Italia

Grande partecipazione e contenuti di alto profilo hanno caratterizzato la nona edizione del Congresso Svizzera-Italia, appuntamento ormai consolidato per professionisti e lavoratori frontalieri, che si è svolto ieri al Centro Congressi Ville Ponti di Varese. L’evento è stato organizzato da Varese Professionisti, realtà guidata dal commercialista Salvatore Giallo, in collaborazione con Studio Giallo & Co. e Gruppo Interfida.

Il congresso ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento sulle normative fiscali e giuslavoristiche che regolano i rapporti tra Italia e Svizzera, in un momento storico segnato da cambiamenti rilevanti e da un crescente bisogno di chiarezza.

A portare i saluti istituzionali sono intervenuti il tenente colonnello della Guardia di finanza Fabrizio Rella, il consigliere provinciale Fabio Passera e il consigliere regionale Samuele Astuti. Hanno fatto pervenire messaggi di sostegno anche il deputato Andrea Pellicini e il senatore Alessandro Alfieri. Presente in sala anche una delegazione di studenti dell’Università dell’Insubria, accompagnati da Matteo Inzaghi, docente e moderatore dell’incontro.

Molti e tutti interessanti gli interventi che si onso susseguiti.

Libero Galli (Interfida SA) ha approfondito la struttura giuridica e fiscale della Sagl svizzera, sottolineando la piena validità del rapporto di lavoro anche per soci unici e dipendenti della propria società, elemento cruciale per la corretta tassazione dei frontalieri.

Salvatore Giallo ha illustrato le complessità della tassazione dei dividendi da società svizzere a soggetti italiani, evidenziando le criticità sorte negli ultimi anni a causa delle normative italiane che impedivano la compensazione delle imposte estere: «Le recenti sentenze della Cassazione, tuttavia, potrebbero presto ristabilire un meccanismo più equo e conforme alla convenzione contro la doppia imposizione tra i due Paesi».

Il capitano Gaetano Caliendo della Guardia di finanza ha fornito un quadro sui controlli ispettivi nei confronti delle Sagl e sugli aggiornamenti della normativa valutaria, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 21/2024.

Il commercialista Andrea Puzone ha illustrato le opportunità offerte dai regimi fiscali agevolati, tra cui le retribuzioni convenzionali e il regime degli impatriati, pensati per incentivare il rientro in Italia di cittadini attualmente all’estero.

Massimo Mastromarino, presidente dell’Associazione Comuni di Frontiera, si è invece concentrato sulle problematiche interpretative relative alla Flat Tax per i frontalieri nei 72 nuovi comuni di confine, ponendo interrogativi sull’equità e l’applicazione del nuovo accordo italo-svizzero.

In chiusura, il rappresentante sindacale Mauro Pellicciari (OCST) ha affrontato il delicato tema della “tassa sulla salute“, introdotta con la legge di Bilancio 2024, per la quale non sono ancora state definite le modalità pratiche di applicazione, generando incertezza tra i lavoratori interessati.

L’evento si è concluso con un momento di networking e aperitivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confronto informale su temi complessi ma di rilevanza quotidiana per chi vive e lavora tra i due versanti del confine.

Il Congresso Svizzera-Italia si conferma, anche in questa edizione, uno strumento essenziale di informazione, orientamento e aggiornamento per professionisti e cittadini, in un contesto transfrontaliero in continua evoluzione.