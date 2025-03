“Grazie al reparto di neurologia dell’ospedale di Varese”

Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti rivolti al reparto di neurologia dell’ospedale di Circolo di Varese da parte di una nostra lettrice

Con la presente, volevo ringraziare il reparto di neurologia dell’ospedale Circolo di Varese per essersi presi cura di mia mamma Angela di 93 anni in modo attento e professionale.

A causa di un ictus ha passato 14 giorni in reparto circondata da affetto, umanità e attenzioni da parte dei medici, dal personale infermieristico e dal personale Oss.

Volevo ringraziare anche per la pazienza avuta verso noi figli… siamo una famiglia numerosa e non ci è mai stata negata la possibilità di presenziare… anche fuori orario.

Oggi, lunedì 10 marzo, durante le dimissioni mia mamma nel salutare il personale ha provato commozione talmente è stata accudita in maniera eccellente… cosa non scontata.

Grazie di cuore per l’amore e la professionalità che mettete nello svolgere il vostro lavoro.

Con affetto.