“Grazie per aver ospitato a Materia l’evento dedicato alle donne che operano nel settore dell’assistenza e della cura”

Una lettera per ringraziare per la condivisione degli spazi e per aver reso possibile un evento speciale, la proiezione del docufilm Florence Nightingale – La prima infermiera, dedicata alle donne che operano nel settore dell’assistenza e della cura.

L’ha scritta Maria Vivido alla redazione di VareseNews e la pubblichiamo per esteso perché rappresenta bene gli obiettivi che ha Materia, lo spazio libero che ospita la redazione di VareseNews e tante altre cose e opportunità.

Gentilissima Redazione di VareseNews,

Vi scrivo per ringraziarVi della preziosa occasione di condivisione che ci avete regalato ieri pomeriggio presso lo Spazio Libero di Materia a Castronno.

Ci avete permesso di approfondire le origini dell’assistenza infermieristica nonchè i valori che la accompagnano.

In sala, abbiamo avuto il privilegio di avere fra noi il Sig. Presidente dell’OPI Dott. Salvatore Santo che ci ha consegnato il Suo messaggio di speranza e di riconoscenza.

Per tale occasione, abbiamo realizzato un quadretto in ricordo di questa giornata con l’intento di fare in modo che non si spenga la luce della lampada di Florence Nightingale, pioniera dell’assistenza infermieristica a cui era dedicato il film documentario.

Ringrazio Tutti i partecipanti all’evento !!!

Maria Vivido