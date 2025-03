Gustavo La Vita è un viaggio tra poesia e risate allo Sbocc di Cardano al Campo

Il 4 aprile alle 21.15 Andrea Farnetani interpreta Gustavo La Vita, clown virtuoso e dolcissimo, capace di trasformare ogni errore in risata e ogni fallimento in magia

La rassegna di Circo Teatro dello Sbocc torna venerdì 4 aprile alle ore 21.15 con ospita uno spettacolo che ti conquisterà con la sua delicatezza e il suo talento straordinario. Gustavo La Vita, interpretato da Andrea Farnetani, è un clown virtuoso e dolcissimo, capace di trasformare ogni errore in risata e ogni fallimento in magia.

Attraverso clown, magia, giocoleria, teatro di figura e oggetti in equilibrio, Gustavo racconta con poesia e ironia i fragili equilibri dell’animo umano, trasportando il pubblico in un mondo dove il gioco e la meraviglia si intrecciano alla realtà.

Ingresso gratuito e uscita con offerta a cappello, come sempre per gli spettacoli ospitati dalla scuola di circo SbocciArte, in via Vittorio Veneto 1, a Cardano al Campo

Prenotazioni a QUESTO LINK.

Per maggiori informazioni scrivere a 347 2785195