I campioni lanciano la 2a Randonnée “Il faro” di Bisuschio

Anche tre grandi campioni delle due ruote come Stefano Garzelli, Damiano Cunego (a pedali) e Marco Melandri (a motore) hanno fatto capolino tra gli appassionati che si sono incontrati per lanciare un appuntamento benefico legato al ciclismo. Una giornata che promette di radunare centinaia di pedalatori sulle strade della nostra provincia.

Domenica 18 maggio a Bisuschio andrà in scena la 2a edizione della randonnée “Il faro”, organizzata per sostenere i lavori di sistemazione della struttura omonima dove troverà posto la sede della Fondazione Giacomo Ascoli (QUI l’articolo più recente sul progetto). In quella giornata i partecipanti potranno pedalare su tre percorsi di 50, 76 e 105 chilometri in modo non competitivo, affrontando anche tratti stradali poco noti dislocati tra la Valceresio e i laghi del territorio.

Le iscrizioni sono già aperte da qualche settimana: si raccolgono online sul portale “Endu” oppure in quattro negozi specializzati: Ambrosini Cicli di Varese, All4Cycling di Gazzada Schianno, Cicli Clamas di Venegono Inferiore e In Fuga – Luca Chirico di Porto Ceresio.

La randonné è organizzata dal team Newsciclismo.com, ha il patrocinio del Comune di Bisuschio e di un’altra associazione benefica, l’Arcobaleno di Nichi. Il 18 maggio il ritrovo è fissato al campo sportivo di Bisuschio, in via Bonvicini, e la partenza sarà possibile dalle 8,30 per affrontare il percorso prescelto da ogni ciclista. La manifestazione è aperta anche ai gruppi cui è legata un’iniziativa gustosa: la “squadra” più numerosa riceverà infatti in premio un prosciutto.