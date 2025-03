I Circoli Legambiente di Parabiago e Nerviano scoprono il sentiero del silenzio e il monte Pravello

I Circoli Legambiente di Parabiago e Nerviano promuovono la tutela dell’ambiente locale, ma fanno anche scoprire luoghi suggestivi vicino a casa: è questo il caso dell’escursione lungo il Sentiero del Silenzio sul Monte Pravello a Saltrio (Varese) in programma sabato 29 marzo 2025.

Il ritrovo è fissato alla stazione di Parabiago alle ore 7.15, da dove si prenderà il treno S5 delle 7.35 con destinazione Varese (l’acquisto dei biglietti del treno e dell’autobus è individuale). Da Varese si prenderà il bus per Saltrio (i biglietti saranno acquistati sul posto). Il pranzo sarà al sacco.

«Questa iniziativa ci porta nei luoghi da non dimenticare e a vivere emozioni a contatto con la natura e la storia», è il commento dell’associazione ambientalista. Il programma della giornata prevede il passaggio dal Parco didattico MAMO (Museo all’Aperto del Monte Orsa), da dove poi si proseguirà fino al Sentiero del Silenzio. Nei pressi del confine, è prevista una sosta al “Cancello”, il posto in memoria di quanti hanno cercato di fuggire alla persecuzione nazifascista, tra cui Liliana Segre.

L’escursione proseguirà fino al Poncione di Arzo e al Monte Pravello (1015 m s.l.m.), dove, anche qua, è presente una targa e una scultura che ricordano ai camminatori i tragici fatti che avvennero in questi luoghi nel secolo scorso. Infine, si rientrerà passando da Viggiù, da dove si prenderà l’autobus per Varese e il treno per il rientro a Parabiago.

Importante: si consiglia di portare un buon quantitativo di acqua e di dotarsi dell’abbigliamento e dell’attrezzatura necessaria per un’escursione in montagna: scarponcini, zainetto, giacca impermeabile, bastoncini per camminare, cappello e occhiali da sole. La partecipazione è libera a tutte e tutti ma, per motivi organizzativi, è chiesta la registrazione a questo link.