I giovani consiglieri di Cocquio Trevisago in visita a Palazzo Pirelli per conoscere la Regione

Mercoledì 12 marzo 2025, i giovani consiglieri del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Cocquio Trevisago hanno avuto l’opportunità di visitare Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale della Lombardia.

La delegazione era composta dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria “I. Salvini” e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri”. Ad accompagnarli in questa esperienza istituzionale c’erano l’assessore alla Pubblica Istruzione e insegnante Raffaela Pane, l’insegnante Nicoletta Centrella e il presidente dell’Associazione “Amo Madre Terra”, Ermanno Masseroni.

Durante la visita, i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento dell’assemblea legislativa lombarda, approfondendo il ruolo dei consiglieri regionali e il percorso di formazione delle leggi (nella foto l’incontro col consigliere regionale di Varese Samuele Astuti). Un’occasione preziosa per avvicinarsi ai principi della democrazia e della partecipazione attiva alla vita pubblica.

Il viaggio attraverso le istituzioni di Regione Lombardia è stato possibile grazie al lavoro di squadra fra gli insegnanti accompagnatori e il consigliere regionale Emanuele Monti che si è speso in prima persona per la riuscita della giornata, alla quale ha aderito idealmente anche il presidente della regione Attilio Fontana che non ha potuto presenziare per impegni istituzionali.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo promosso dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi volto a sensibilizzare i più giovani sull’importanza delle istituzioni e della cittadinanza attiva.

L’appuntamento di Milano arriva dopo la tre giorni romana a cui hanno partecipato i delegati dei Ccrr di numerosi comuni della provincia di Varese che hanno visitato Quirinale, Palazzo Madama, Montciorio e incontrato il ministro della pubblica istruzione Giuseppe Valditara.