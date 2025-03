Varese accoglie la primavera con sapori e colori: il 15 e 16 marzo 2025 il centro si trasforma in un grande mercato a cielo aperto

La città si prepara a festeggiare l’arrivo della primavera con un evento che celebra le eccellenze gastronomiche e l’artigianato locale. Il 15 e 16 marzo 2025, dalle 9 alle 19.30, torna “Sapori e colori di Primavera in centro città”, trasformando le vie di Via Marconi, Via Leopardi, Piazza San Vittore e il Battistero in un vivace mercato all’aperto.

Eccellenze gastronomiche e degustazioni

I visitatori potranno scoprire e assaporare una selezione di prodotti tipici regionali provenienti da Piemonte, Sardegna, Lombardia, Puglia, Sicilia, Trentino e altre regioni italiane. Salumi, formaggi freschi e stagionati, miele, conserve, dolci, vino e altre prelibatezze saranno protagonisti dell’evento, accompagnati da momenti di degustazione per apprezzarne tutta la qualità e l’autenticità.

Artigianato, hobby e laboratori per bambini

Oltre alla gastronomia, ci sarà spazio anche per l’artigianato locale, con bancarelle ricche di creazioni uniche realizzate da hobbisti selezionati. Un’occasione perfetta per trovare oggetti originali e fatti a mano.

Per i più piccoli, l’evento offrirà laboratori creativi, pensati per intrattenere e stimolare la fantasia dei bambini.

L’appuntamento con la primavera a Varese è imperdibile: un fine settimana all’insegna del gusto, della tradizione e del divertimento nel cuore della città.

CONTATTI

Promoarte

M: 33 773 0636

@: promoearte@gmail.com

Sito | Facebook