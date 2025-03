I vigili del fuoco di Varese danno il benvenuto al vice comandante Giulio Bernabei

Un Colonnello dei vigili del fuoco in servizio a Varese presso il Comando di via Legnani. In data 21 febbraio la Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio II – del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha notificato al Primo Dirigente VVF Ing. Giulio Bernabei il conferimento dell’incarico triennale di dirigente vicario presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese.

Una torre e tre stelle che sicuramente consentiranno di migliorare le performance e il coordinamento del Comando provinciale VVF di Varese, diretto dal Comandante Mario Abate.

Classe 1971, l’ing. Bernabei è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2008, prestando servizio presso il Comando VVF di Massa Carrara dove ha ricoperto incarichi di responsabile della sala operativa, del settore relazioni esterne, del settore formazione e dei settori attrezzature, autorimessa, officina. In quel periodo ha partecipato a diverse missioni di soccorso in occasione del sisma dell’Aquila. Nel 2011 è stato assegnato alla Direzione centrale per la formazione, presso le Scuole Centrali Antincendi, occupandosi della direzione dei corsi per allievo vigile del fuoco, oltre che del coordinamento della logistica e del Centro Addestramento Sommozzatori.

Dal 2014, dopo una breve ma significativa esperienza presso il Comando dei vigili del fuoco di Roma e a seguito del conseguimento del Master universitario di II livello in Gestione dell’aviazione civile, è stato trasferito presso l’Ufficio soccorso aereo della Direzione centrale per l’emergenza, con l’incarico di responsabile del settore sicurezza del volo per la componente aerea del Corpo nazionale. A fine 2021, con l’approvazione del sistema di gestione per la sicurezza volo per la componente aerea del CNVVF è stato nominato Flight Safety Manager.

Successivamente, nell’ambito di un percorso di crescita professionale, è stato assegnato all’Ufficio per l’impiego AIB della flotta aerea (ottobre 2022) e dal settembre 2023 all’Ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso aeroportuale dove ha prestato servizio fino alla promozione a primo dirigente.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a molte missioni di soccorso a livello nazionale ed è stato inviato come esperto tecnico per coordinare l’operato del modulo aereo Canadair in varie missioni all’estero.