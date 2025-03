I voti del Varese: Maccioni si salva, giornataccia per Mikhaylovskiy

VARESE – LAVAGNESE 1-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 7: Infilato sul primo tiro in porta (senza colpe), risponde sui due tiri successivi calando due belle parate, in particolare la seconda. Non può nulla sul gol del 2-1

FERRIERI 5,5: Alterna cose buone a errori banali. Spinge bene ma sbaglia il cross, affonda ma perde palla. Una gara su questa linea, insomma

BONACCORSI 5,5: Non fa particolarmente bene in difesa ma neanche malissimo. Potrebbe evitare l’ammonizione presa correndo 30 metri per andare a protestare con l’arbitro

MIKHAYLOVSKIY 4,5: Fascia di capitano al braccio, incappa in una giornataccia. Inizia sbagliando il rinvio che poi porta al primo gol della Lavagnese, poi una serie di lanci sbagliati, per lo più senza tanto ragionamento. Finisce facendosi infilare al 90′ per il gol che decreta un’altra sconfitta per il Varese

PICCIOLI 5: Inizia perdendo l’1 contro 1 con Attuoni che dà il via all’azione del gol del vantaggio della Lavagnese. Prosegue con un paio di indecisioni che sarebbero potute costare caro. Floris decide così che al 35′ del primo tempo ha visto abbastanza e lo toglie

De Angelis 6: Entra con buona grinta, qualche errore ma per eccesso di generosità

Mazzola s.v.: Una manciata di minuti nel finale senza incidere

DAQOUNE 5,5: Lotta in mezzo al campo ma con troppo nervosismo, che spesso lo induce all’errore

D’IGLIO 5: È il regista della squadra ma non fa girare palla e fatica a farsi servire dai compagni. Si vede poco e male e cestina anche un paio di calci di punizione importanti

VALAGUSSA 6: Uno dei pochi a salvarsi per corsa, recuperi e capacità di sapersi far trovare dai compagni

MACCIONI 6,5: Dà veramente tutto, come da suo carattere caldo. Si innervosisce, scatta, riparte, dribbla, fa confusione ma almeno le prova tutte per vincere

MARCHISONE 5,5: Qualcosa di buono, ma ancora non abbastanza. Dovrebbe essere il crack della squadra, che spacca le difese avversarie, e invece fatica a essere incisivo

BANFI 6: Lo salva il gol dopo una prestazione non del tutto convincente. Purtroppo non basta per fare punti