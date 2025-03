Ibex run trail, una domenica di sport al Parco Pineta

Un nuovo appuntamento all’insegna dello sport con l’Ibex run trail: la competizione organizzata dalla Ibex Team di Binago che si è disputata domenica 2 marzo nel cuore del Parco Pineta.

La manifestazione ha attraversato un percorso di 10 chilometri con un dislivello positivo di 200 metri interamente situato all’interno del parco. Sulla linea di partenza (nell’area Arca del Seprio di Vedano Olona) si sono riuniti in totale 87 atleti.

A dominare la classifica nella categoria maschile sono stati Tiziano Santaterra al primo posto (41’01”), Ferdinando Mignani al secondo (41’50”) e Maurizio Giacoletta in terza posizione (42’50”). Il podio nella categoria femminile è composto da Greta Banfi al primo posto (46’25”), Sofia Elena seconda classificata (47’40”) e Simona Lo Cane in terza posizione (49’00”).

Le vincitrici dell’Ibex run trail

«Sono molto contento – commenta Giovanni Corigliano, presidente della associazione Ibex Bike Run – di veder crescere il numero d’iscritti di anno e anno e vedere gli atleti ritornare. Questo ci fa capire che l’evento piace. C’è tanto lavoro dietro le quinte per i preparativi e la messa in sicurezza del percorso, ma quando vediamo tutti contenti al finish tutto è ripagato. È un peccato che purtroppo l’ente Parco Pineta non ci dia il permesso di mantenere segnalato in maniera permanente il percorso, ma li ringrazio comunque per i permessi temporanei che ci permettono di poter organizzare queste manifestazioni».