Il 28 marzo convegno sulla sclerosi multipla con gli specialisti dell’ospedale di Gallarate

Si terrà il 28 marzo 2025, all’Hotel DoubleTree by Hilton Milan Malpensa di Solbiate Olona, la XXVII edizione degli Approfondimenti Monotematici nella Sclerosi Multipla (SM), un evento dedicato all’aggiornamento sulle ultime novità relative a tale patologia.

L’incontro sarà organizzato, come ogni anno, dalla Struttura Complessa di Neurologia a indirizzo Neuroimmunologico dell’Ospedale di Gallarate, diretta dal Dr. Pietro Annovazzi, e vedrà la collaborazione del Gruppo di Studio Sclerosi Multipla della SIN (Società Italiana di Neurologia).

L’appuntamento è motivo di richiamo per molti centri SM italiani ed è dedicato all’approfondimento di tematiche quali ricerca e pratica clinica nell’ambito della cura di questa patologia.

La Sclerosi Multipla è una malattia complessa con una vasta gamma di presentazioni cliniche e decorsi evolutivi variabili; nonostante i progressi nella diagnosi precoce, rimangono molte incognite sulla fase pre-sintomatica della malattia.

Inoltre, la ricerca sta aprendo nuove strade nel monitoraggio e nella terapia, ma è fondamentale tradurre queste innovazioni in pratica clinica quotidiana. Infine, l’invecchiamento della popolazione con SM e l’aumento dei casi ad esordio tardivo (over 60 anni) pongono nuove sfide nella scelta terapeutica e nella gestione del paziente.

Queste saranno le tematiche affrontate dal congresso del 28 marzo, per fornire spunti di riflessione e proposte di percorsi clinico-assistenziali, fondamentali per garantire alle persone con Sclerosi Multipla la migliore presa in carico.

Il Dr. Annovazzi afferma: «Il Centro di Neurologia ad Indirizzo Neuroimmunologico di Gallarate ha una importante vocazione alla ricerca clinica; da anni costituisce un’unità operativa autonoma all’interno dell’Ospedale di Gallarate, in seno alla ASST Valle Olona, la cui Direzione Strategica ha costantemente e fortemente supportato il nostro lavoro. Ciò ha permesso al Centro di occupare una posizione di rilievo nel panorama scientifico nazionale, evidente in momenti come quello del congresso del 28 marzo prossimo. Il Centro ha inoltre costanti rapporti con le associazioni di volontariato, tra cui le sezioni territoriali di AISM e la locale Associazione Amici del Centro Sclerosi Multipla, che lo sostiene in diverse attività».

Il Centro SM di Gallarate nasce nel 1963 come prima struttura in Italia dedicata alla diagnosi, cura e assistenza alle persone con Sclerosi Multipla e ha rappresentato, negli anni, un modello di riferimento per tutti gli altri Centri SM sorti successivamente in tutta Italia.

Attualmente, il Centro di Gallarate segue circa 1.800 pazienti con Sclerosi Multipla, provenienti da tutto il territorio italiano, ma in maggioranza dalla provincia di Varese e zone limitrofe.

Il Dr. Annovazzi conclude: «Nella nostra Unità Operativa i pazienti vengono seguiti da un team multidisciplinare che comprende, oltre a 5 neurologi, anche collaborazioni con psicologi, fisiatri, fisioterapisti, terapisti occupazionali nonché la possibilità di accesso ai diversi reparti e servizi di ASST Valle Olona, come le unità di neuroradiologia, oftalmologia e ortottica, endocrinologia, urologia, pneumologia, ginecologia e ostetricia, così da poter gestire tutte le problematiche cliniche legate alla malattia. Grande forza del Centro sono le infermiere dedicate, che hanno acquisito master di specializzazione in Sclerosi Multipla e certificazioni internazionali quali il Multiple Sclerosis Nurses International Certification Board. Da sempre ambiamo a fornire cure e prestazioni assistenziali che possano soddisfare i più elevati standard di qualità».