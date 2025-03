Il CAI Varese premia la ricerca sul Campo dei Fiori: a Giacomo Cerretti il Premio di Laurea 2025

Nel corso della tradizionale Assemblea annuale dei Soci, svoltasi venerdì 28 marzo, la Sezione di Varese del Club Alpino Italiano ha conferito il Premio di Laurea 2025, riconoscimento dedicato alle migliori tesi magistrali incentrate su tematiche legate alla cultura alpina e all’ambiente montano, nei suoi aspetti umani e naturali.

A distinguersi quest’anno è stato Giacomo Cerretti, laureato presso l’Università degli Studi di Milano, autore della tesi intitolata “Modello geologico-idrostratificato tridimensionale del massiccio del Campo dei Fiori (Varese)”. Il lavoro ha colpito la commissione per la solidità dell’impianto scientifico, l’originalità dell’approccio e l’elevata qualità descrittiva, rivelandosi uno strumento di grande utilità per la gestione e la salvaguardia delle risorse idriche sotterranee in un’area di particolare rilevanza ambientale.

La commissione giudicatrice, composta da rappresentanti del mondo accademico, scientifico e istituzionale – tra cui l’assessora Nicoletta San Martino, i professori Ezio Vaccari, Fabio Minazzi e Adriano Martinoli, e i rappresentanti del CAI Varese Alessandro Uggeri ed Eleonora Franzetti – ha sottolineato anche l’attualità e l’innovatività del tema scelto. Durante l’assemblea, Cerretti ha avuto l’occasione di illustrare il proprio percorso di ricerca, rispondendo alle domande del prof. Minazzi, che ha evidenziato la qualità metodologica e tecnologica dell’elaborato, capace di offrire uno sguardo concreto verso l’applicazione futura nel campo dell’idrogeologia.

In virtù del valore scientifico riconosciuto alla tesi, il professor Minazzi ha annunciato la prossima pubblicazione dell’opera all’interno della collana editoriale “Centro Internazionale Insubrico” dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Al giovane ricercatore vanno i migliori auguri da parte del CAI Varese per un futuro professionale ricco di soddisfazioni e l’apprezzamento per aver condiviso con la Sezione il proprio impegno e la propria passione.