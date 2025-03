Il Carosello storico Tre Leoni di Somma Lombardo festeggia 30 anni

Traguardo importante per il Carosello storico Tre Leoni. L’associazione di Somma Lombardo dedicata allo studio della storia militare italiana e all’allestimento di rievocazioni storiche accurate fin nei minimi dettagli compie 30 anni.

Per l’occasione, domenica 9 marzo nella sala polifunzionale di via Marconi a Somma Lombardo si terrà un incontro per ricordare il passato dell’associazione, sottolineare l’importanza delle ricostruzioni storiche e guardare ai progetti futuri.

La storia del Carosello storico Tre Leoni

Il Carosello Storico Tre Leoni nasce dalla Compagnia Avancarica Tre Leoni, fondata il 13 gennaio 1981 da un gruppo di appassionati di tiro con armi ad avancarica. Il 19 Gennaio 1995 parte dei soci della Compagnia costituisce il Carosello Storico Tre Leoni, per dedicarsi allo studio e alla rievocazione storica. Nasce cosi un reparto combattente dell’Armata del Regno Sardo, il 13° Reggimento Fanteria di Linea Brigata Pinerolo. Da quel momento l’associazione ha partecipato alle più importanti manifestazioni italiane e internazionali di rievocazione storica.

L’associazione si pone lo scopo di riproporre uniformi, armi, comandi e manovre delle truppe che presero parte ai conflitti più importanti della storia d’Italia dalle Guerre napoleoniche, al Risorgimento fino alla Prima e alla Seconda guerra mondiale. L’associazione svolgere un ruolo sia didattico, in occasione delle rievocazioni, che di rappresentanza durante le cerimonie commemorative.