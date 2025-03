Il Centro Beccaria polo sanitario da quasi 50 anni al servizio dei varesini, che ora piace a milanesi e svizzeri

Da quasi 50 anni si occupa della salute dei varesini. Ha iniziato con un laboratorio analisi in piazza Beccaria, per poi aumentare servizi e spazi per rispondere sempre puntualmente alla domanda di cura. Oggi il Centro Beccaria a Casbeno è un vero e proprio polo sanitario. Un cammino lungo e laborioso frutto di ascolto, di capacità di dare risposte e di visione futura.

Quali strategie e quali scelte sono state fatte le racconta il dottor Claudio Pucci amministratore delegato del Gruppo Beccaria.

La Missione del Beccaria è, sin dalla sua nascita, quella di offrire servizi di qualità, spazi confortevoli, immediatezza nelle risposte e accessibilità in termini economici.

La “domanda di salute” in questi decenni si è modificata in termini qualitativi e quantitativi: il paziente non vuole più soltanto trovare la soluzione nel più breve tempo possibile, ma anche avere un interlocutore preparato, competente e che lo possa assistere a 360°.

Pertanto abbiamo sempre cercato di anticipare le esigenze che percepivamo dalla nostra Utenza adeguandoci dal punto di vista tecnologico ed in termini di qualità del servizio erogato con spazi moderni, puliti e comodi.

Il Centro lavora con il Servizio sanitario nazionale ma c’è una quota di attività in regime privato: chi stabilisce cosa e quanta attività fare nell’una e nell’altra modalità?

Siamo operatori in rete con il pubblico e ci piacerebbe poter offrire più servizi con il Servizio Sanitario Nazionale ma, purtroppo, non siamo noi a stabilire le regole.

È necessario però che il sistema si evolva ulteriormente per permettere a noi operatori privati accreditati di metterci al servizio della popolazione in modo ancora più incisivo al fine di offrire la migliore sanità possibile in una Regione che, già da anni, si contraddistingue per qualità, efficacia ed efficienza dei servizi.

Il sistema di prenotazione on line che tipo di clientela soddisfa? L’utenza media è smart?

Negli ultimi anni abbiamo investito molto sull’esperienza on line della nostra Utenza, anche in considerazione del fatto che la conoscenza media di tali strumenti si è innalzata molto.

La prenotazione ed il ritiro referti on line sono stati implementati dal Beccaria molti anni fa con l’idea di fornire uno strumento che potesse far risparmiare tempo ai nostri pazienti.

Dei due sicuramente il “ritiro referti” è la funzione più utilizzata: un servizio comodo, efficace e sostenibile che ha permesso anche un enorme risparmio di carta.

Lato prenotazione abbiamo visto numeri in crescita, ma ci siamo accorti che comunque i pazienti preferiscono di gran lunga avere una esperienza “umana” e ciò è comprensibile considerando l’argomento di cui parliamo.

Ambulatori aperti nel weekend: com’è nata la proposta? A quali richieste dell’utenza risponde? È all’interno del SSR o in regime privato?

Il servizio 7/7 con apertura anche la domenica è stato inaugurato il 21 febbraio 2020. Il giorno dopo è comparso il primo caso di COVID in Italia con le conseguenze che tutti conosciamo. Per qualche mese il servizio è stato sospeso ed è stato riattivato a fine 2020.

La volontà era ed è quella di fornire un sostegno a tutti i lavoratori, pendolari, frontalieri, studenti e genitori che hanno poco tempo durante la settimana, sia con prestazioni private che in regime SSR.

In realtà, dopo quasi 5 anni, possiamo dire che l’Utenza è molto soddisfatta di questa possibilità e, soprattutto, rimaniamo i primi e gli unici a fornire un servizio di questo tipo in ambito privato.

Prelievi sia sabato sia domenica: era partita come una proposta sperimentale ed è diventata stabile. Ci sono numeri che possono raccontare il gradimento dell’offerta?

Il sabato abbiamo attive tutte le nostre branche: esami del sangue, diagnostica per immagine, poliambulatorio e medicina sportiva. Al momento siamo aperti solo mezza giornata ma non è esclusa una futura apertura fino a tardo pomeriggio.

La domenica, per il momento, svolgiamo solo attività di esami del sangue e qualche visita ambulatoriale ma, anche in questo caso, la nostra volontà è quella di ampliare la gamma dei servizi ai quali è possibile accedere.

Il nuovo Beccaria con il padiglione nuovo, la riorganizzazione dei servizi e l’ampio parcheggio come è stato accolto dall’utenza? Che percezione avete?

Il 6 maggio il nuovo padiglione compirà 1 anno. Abbiamo avuto grande apprezzamento per la qualità della strumentazione installata, per il grande staff medico che lavora per noi e l’organizzazione moderna ed efficiente.

Dal punto di vista della accessibilità ritengo che sia il nostro punto di forza: siamo raggiungibili facilmente da ogni parte di Varese e Provincia in macchina, a piedi, con il treno e mezzi pubblici. Abbiamo un grande parcheggio privato nel quale è possibile lasciare la propria autovettura in totale sicurezza oltre a numerosi parcheggi per persone diversamente abili, ambulanze, donne in gravidanza e ben 4 posti per auto elettriche con la possibilità di ricarica (con A2A).

Da quando abbiamo aperto abbiamo visto un aumento consistente di Utenti provenienti dalla vicina Svizzera e dalla città di Milano in quanto, molto spesso, risulta più facile arrivare al Beccaria a Varese che dirigersi in Centri Medici attraversando la metropoli.