Il colonnello Giuliacci inaugura la nuova postazione meteo sul Lago di Varese

Una stazione meteorologica sulle sponde del lago di Varese per monitorare costantemente l’andamento climatico e spiegare, soprattutto ai più giovani, come si prevede il tempo che farà.

La stazione verrà inaugurata mercoledì alle ore 11.00, presso la terrazza della Canottieri Varese, alla presenza del vicesindaco della città Ivana Perusin, del vicepresidente della Canottieri Claudio Minazzi, del presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli e del Colonello Mario Giuliacci, storica e popolare figura che da decenni impersonifica le previsioni meteo in tv (nella foto).

La scelta della location non è stata casuale: la terrazza diventerà luogo privilegiato per attività che coinvolgeranno le scuole e che permetteranno a bambini e ragazzi di conoscere da vicino il mondo della meteorologia.

“Da un paio d’anni ormai” – spiega il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – “abbiamo avviato una proficua collaborazione con il Colonnello Giuliacci. Attraverso servizi e interviste sul nostro giornale online ALFANOTIZIE e contenuti Social sulla pagina Instagram di Alfa, il Colonnello svolge un’opera d’informazione sui fenomeni meteorologici e sulle tecniche utilizzate per studiarli. Ora, anche grazie anche alla disponibilità della Canottieri Varese, che ringraziamo, abbiamo voluto fare un passo ulteriore, installando una stazione meteo di ultima generazione sulle sponde di uno dei luoghi simbolo della provincia: il lago di Varese”.

La stazione meteo è dotata anche di una webcam che inquadrerà h24 lo specchio d’acqua permettendo, a chi lo desidererà, di godere dello spettacolo offerto dalla natura semplicemente collegandosi al sito www.alfanotizie.it e visitando la sezione “La salute del tuo lago”. Sulla pagina saranno ovviamente disponibili anche tutti i dati aggiornati raccolti dalla stazione meteo