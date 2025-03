Il comandante della Polizia Locale di Gallarate diventerà dirigente dell’area sicurezza della Provincia

Il comandante della Polizia Locale di Gallarate, Aurelio Giannini, diventerà dirigente dell’area Sicurezza della Provincia: di un avvicendamento al comando gallaratese si parlava già da qualche mese, ora la notizia viene ufficializzata da una delibera dell’ente Provincia, che formalizza il primo posto in graduatoria per il posto dirigenziale a Villa Recalcati.

Giannini, giunto a Gallarate nel 2022, evita di rilasciare dichiarazioni prima del tempo, pur confermando il passaggio, che sarà «un traguardo importante per la mia vita professionale».

Come si diceva, l’ipotesi di un “cambio della guardia” al comando di via Ferraris era nell’aria e tenuto in considerazione dalla maggioranza, anche considerando la centralità che il centrodestra dà al tema della sicurezza. Il passaggio di Giannini alla Provincia potrebbe avvenire a cavallo tra primavera ed estate.

L’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna, confermando la notizia, si dice «felice e orgoglioso» per i traguardo raggiunto da Giannini: «Se lo merita tutto per la professionalità che ha sempre dimostrato ma soprattutto per quella capacità rara di creare squadra di farci sentire supportati e mai soli anche nei momenti più difficili. È proprio questo che porterò con me insieme alla complicità e alla fiducia che non sono mai mancate». Rivolgendosi al comandante augura «con tutto il cuore di vivere questa nuova sfida con la stessa passione e lo stesso spirito che abbiamo sempre visto» in lui.

All’area dirigenziale della Provincia fanno riferimento il nucleo faunistico-venatorio e la Protezione Civile.

Quanto a Gallarate, invece, il 2025 potrebbe riservare alla Polizia Locale un passaggio importante: l’amministrazione comunale infatti sta valutando il trasferimento del comando nell’ex Gam di viale Milano o a villa Marelli in via Volta.