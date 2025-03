Il comune di Biandronno apre uno sportello di collocamento al lavoro insieme ad Assosomm

Comune di Biandronno e Assosomm, l’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, annunciano il progetto “Insieme per il lavoro”, un’iniziativa volta a migliorare i servizi di collocamento nella provincia di Varese, che oggi contano 7 Centri per l’Impiego a fronte di 139 Comuni.

Il sindaco Massimo Porotti ha deciso di concedere gli spazi del palazzo comunale al progetto mira a creare una collaborazione tra pubblico e privato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ridurre i tempi di collocamento, offrire orientamento gratuito e garantire accesso alla formazione finanziata dalle Agenzie per il Lavoro.

Il Sindaco di Biandronno, Massimo Porotti, ha evidenziato come questa sinergia permetterà di offrire un supporto più mirato ai cittadini in cerca di occupazione: «Vogliamo creare un ponte diretto tra chi cerca lavoro e le opportunità disponibili, riducendo i tempi di attesa e offrendo un supporto personalizzato. Crediamo che questa sinergia possa fare la differenza per molte persone ». L’attivismo nel campo del collocamento lavorativo si è acuito dopo la crisi che ha colpito la principale azienda del territorio, la Beko.

Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione per ampliare le opportunità lavorative e formative: «Siamo entusiasti di lanciare questo progetto insieme al Comune di Biandronno che consentirà di velocizzare l’ingresso al lavoro delle persone e di poter ampliare il ventaglio di opportunità orientative e formative per la comunità».