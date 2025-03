Il consiglio provinciale approva l’acquisto dell’ex palazzina ASL per il nuovo centro per l’impiego di Varese

Il consiglio provinciale del 4 marzo 2025 ha approvato l’acquisto di una nuova sede per il Centro per l’Impiego di Varese, nell’ambito del progetto “Potenziamento CPI Varese”. L’investimento complessivo ammonta a 6,7 milioni di euro, di cui oltre 6,2 milioni finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’immobile individuato per ospitare il nuovo centro è in via Bernardino Luini ed era l’ex palazzina ASL, ora di proprietà di ATS Insubria. Non più operativa dal 2013, era in vendita dal 2022. Villa Recalcati ha giudicato congrua la richiesta di 1.384.000 euro per l’acquisizione della proprietà, valore stimato dall’Agenzia delle Entrate di Varese.

La struttura verrà acquisita e sottoposta a un intervento di riqualificazione, con l’obiettivo di creare spazi polifunzionali e accessibili alla cittadinanza. La nuova sede sarà pensata per migliorare i servizi offerti e garantire un ambiente più moderno e funzionale per gli utenti e gli operatori.

Il finanziamento dell’acquisto e della ristrutturazione è stato suddiviso su due anni: nel 2025 saranno stanziati 4,7 milioni di euro, mentre i restanti 2 milioni saranno impiegati nel 2026.