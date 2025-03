Il Coro Amadeus raccoglie applausi negli spettacoli di Solbiate Arno e Legnano

Due serate di straordinaria musica sacra hanno incantato il pubblico in occasione dell’esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, venerdì 28 marzo nella Chiesa di San Maurizio a Solbiate Arno e domenica 30 marzo nella Basilica di San Magno a Legnano.

L’evento ha visto protagonisti i vincitori del Concorso Musicale Internazionale Città di Legnano “Franco Sioli”, accompagnati dall’Orchestra dell’Accademia e dal Coro Sinfonico Amadeus, con la direzione del maestro Marco Raimondi. Una formazione d’eccellenza che ha saputo interpretare con grande intensità emotiva e raffinatezza espressiva uno dei capolavori più suggestivi della musica sacra barocca.

Oltre al valore artistico e musicale, il concerto ha assunto un’importanza particolare grazie alla sua finalità benefica. Don Paolo Croci, parroco della Chiesa di San Maurizio di Solbiate Arno, ha sottolineato il significato dell’evento nel contesto del progetto della Fondazione Comunitaria del Varesotto “30 giorni per donare”, mirato alla raccolta di fondi per il Fondo Schuster della Diocesi di Milano. Parte delle offerte raccolte andranno infatti a supportare il diritto alla casa per le categorie sociali più deboli. “Il momento della Quaresima è un’opportunità per riflettere sulla condizione umana, specialmente in un periodo storico complesso come quello attuale. Ognuno è chiamato a portare la propria testimonianza a sostegno di chi è meno fortunato e la musica è l’arte che più di tutte aiuta lo spirito a elevarsi oltre la caducità terrestre”, ha commentato Don Paolo Croci.

Anche la Basilica di San Magno a Legnano ha accolto un pubblico numeroso e partecipe. Il professor Salvatore Forte, presidente della Fondazione Comunitaria Ticino Olona, ha voluto dedicare il concerto alle vittime del terremoto in Myanmar: “Lo Stabat Mater è un momento di profonda elevazione spirituale ed il nostro pensiero va a coloro che hanno perso la vita in questa tragedia. Un grazie speciale agli interpreti per la splendida esecuzione e alle bravissime Giada Citton, soprano, e Irene Branchi Mondo, contralto, vincitrici del Concorso Musicale Internazionale Città di Legnano per la categoria dei cantanti lirici dedicata alla memoria del baritono legnanese Franco Sioli, a testimonianza dell’alto livello artistico del Concorso”. Gli apprezzamenti per l’eccellente qualità dell’esecuzione sono stati unanimi e hanno trovato espressione nella standing ovation del pubblico. Anche il Cav. Carlo Massironi, membro della commissione beneficenza di Fondazione Cariplo, ha voluto esprimere il suo plauso per la magistrale direzione del maestro Marco Raimondi e per la straordinaria performance del Coro e dell’Orchestra Amadeus.

Entrambi i concerti erano inseriti nella XV stagione Itinerari Musicali di Amadeus che – dopo il grande successo delle due serate – proseguirà con l’appuntamento di sabato 5 aprile presso la Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano a Cerro Maggiore, dove verrà nuovamente eseguito lo Stabat Mater di Pergolesi.