Il corpo come essenza creativa: Debora Barnaba ospite al Foto Club Varese

La fotografa Debora Barnaba sarà la prossima ospite del Foto Club Varese nell’appuntamento di giovedì 27 marzo.

Il titolo della serata in via Spazio Poòofunzionale ACLI in Via Speri della Chiesa Jemoli, sarà “Il corpo come ossessione”. Si parlerà del corpo e di come non sia stato detto ancora tutto a riguardo. Il corpo per Debora Barnaba è l’essenza creativa. Il principio generatore della sua arte.

SCOMPORRE E RICOMPORRE IL CORPO

Nelle sue fotografie, spiega il Foto Club di Varese, il corpo è rappresentato, inscenato, in una narrazione concettuale fatta di forme, posture, volumi, dettagli, sfumature e colore. È importante riportare sempre tutto al corpo.

Debora Barnaba è nata a Milano nel 1985, dove vive e lavora e dove ha inizialmente studiato disegno e pittura per poi avvicinarsi alla fotografia, che è diventata la sua principale forma di espressione artistica. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con rinomati professionisti tra cui Giovanni Gastel e Oliviero Toscani. Ha partecipato a mostre collettive e personali e vinto numerosi premi. Lavorando con l’autoscatto, l’artista esplora il tema del corpo in tutte le sue molteplici sfaccettature. Corpo ora controllato ora sovvertito a favore dell’obiettivo della macchina fotografica. Corpo nudo, corpo scansionato, corpo dilatato. Quello di Barnaba è un atto di natura concettuale volto a scomporre e ricomporre il corpo.