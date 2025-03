Il diabete non ferma Matteo Broggini, 50 km di corsa in montagna per il Campo dei Fiori Trail

50 chilometri di corsa in montagna con 2800 m di dislivello positivo per vincere una nuova sfida e dimostrare a sé stessi e a tutti che le difficoltà si possono superare. È ciò che è riuscito a realizzare Matteo Broggini, 32 anni, atleta in forza alla società Oxygen Triathlon, che ha affrontato la distanza più lunga e massacrante del Campo dei Fiori Trail, tagliando il traguardo di Gavirate in 7:51:57.

Matteo è affetto da diabete di tipo 1 e fa parte del progetto “Spazi Civici di Comunità – Sportincloosive”; il progetto, coordinato da Oxygen Triathlon ASD, è promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, realizzato in collaborazione con Sport e Salute e finalizzato a sostenere iniziative di inclusione sociale attraverso l’attività sportiva.

Comprensibile la soddisfazione dopo la gara: “È stata per me un’impresa importante, la distanza è stata la più lunga mai affrontata per cui sono felice di essere riuscito a conquistare questo traguardo; in gara ho dato la precedenza all’ascolto del mio corpo, ho seguito le sensazioni e questo mi ha permesso di arrivare in fondo senza particolari problemi. Per quanto riguarda la gestione della glicemia in una gara così lunga, non ho avuto difficoltà specifiche; sono stato scrupoloso nel curare l’aspetto dell’alimentazione fin dalla colazione e poi con rifornimenti regolari e idratazione”.

Ora un po’ di meritato riposo e poi si penserà alla prossima sfida da pianificare e vincere!