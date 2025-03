Il documentario che racconta la bellezza verde della città di Varese arriva a Materia

Il 26 marzo alle ore 21.00 Materia Spazio Libero si prepara ad ospitare la proiezione del documentario Varese Città Giardino, che ha già suscitato grande interesse durante la sua prima visione su Rai3, nella trasmissione Geo. Realizzato dal documentarista Eugenio Manghi, insieme ad Annalisa Losacco e Pino Farè, il filmato esplora la città di Varese, descrivendola come una “vasta area dove le abitazioni sorgono tra parchi e giardini”.

L’appuntamento, che inizierà alle 21.00, vedrà la partecipazione del regista Manghi, del docente dell’Università dell’Insubria Adriano Martinoli, e del noto agronomo Daniele Zanzi, protagonisti nel documentario. Sarà presente anche l’assessore alla Cultura di Varese, Enzo Laforgia.

Durante la serata verrà proiettato il documentario, che racconta come Varese si presenti come “una città immersa nel verde, dove abitazioni e parchi convivono in perfetto equilibrio con l’ambiente”. Il filmato non si limita a esplorare i grandi parchi pubblici della città, ma entra anche nelle ville private, per raccontare la storia e la cultura del verde che caratterizza Varese.

A seguire, si terrà un dibattito con i relatori, che approfondiranno le tematiche emerse nel documentario e le confronteranno con le opinioni del pubblico, per scoprire nuovi aspetti di questa affascinante città.