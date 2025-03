Il fantomatico Fronte per la Liberazione dei Nani da Giardino colpisce ancora? Una segnalazione da Vedano Olona

Un nuovo caso di “liberazione” di un nano da giardino è stato segnalato alla nostra redazione questa mattina, mercoledì 19 marzo. A raccontarlo è un nostro lettore della zona di Vedano Olona. Nel messaggio inviato a VareseNews, il lettore spiega di essersi accorto dell’episodio dopo essere uscito per acquistare il pane. Al suo ritorno, il nano che decorava il suo giardino era scomparso, e al suo posto ha trovato una lettera misteriosa, accompagnata da una banconota da 50 euro.​

“Tempo fa lessi sulle vostre pagine di un caso di furto di nani da giardino – scrive il lettore – e sorrisi. Perché ne ho, anzi, per la precisione avevo, uno nel mio giardino. Questa mattina, però, la strana scoperta: al posto del nano c’era solo una lettera, senza firma, ma con una serie di lettere e una banconota. Lo trovo un fatto strano e volevo segnalarlo!”.

L’episodio ricorda da vicino i precedenti casi segnalati in provincia di Varese, legati al cosiddetto “Fronte per la Liberazione dei Nani da Giardino” (FLNG), un fantomatico gruppo che sostiene di voler “liberare” le statuette dai giardini privati. Nel recente passato, episodi simili si sono verificati a Malnate e Olgiate Olona, con modalità analoghe: la sparizione dei nani accompagnata da messaggi enigmatici e, in alcuni casi, dal rimborso economico ai proprietari.​

Il caso di Olgiate Olona

Uno degli episodi più noti risale all’agosto del 2006, quando quattro ragazze, due delle quali minorenni, furono sorprese dai carabinieri mentre tentavano di “liberare” quattordici nani da giardino dal cortile di una ditta a Olgiate Olona. Le giovani, incensurate, furono accusate di violazione di domicilio e furto aggravato in concorso. Le due maggiorenni vennero arrestate e trasferite al carcere di Monza, mentre le minorenni furono denunciate a piede libero. ​

Il Fronte di Liberazione dei Nani da Giardino

Il Fronte di Liberazione dei Nani da Giardino (FLNJ) è un movimento di ispirazione goliardica nato in Francia intorno alla metà degli anni ’90. L’obiettivo dichiarato del gruppo è “liberare” i nani da giardino, prelevandoli dai giardini privati e “restituendoli” al loro habitat naturale, spesso identificato nei boschi. Secondo gli aderenti, i nani, essendo creature nate nei boschi, soffrono nel dover vivere intrappolati nei giardini, costretti a sorridere. La tradizione vuole che i nani ricambino la ritrovata gioia portando fortuna al loro liberatore.

Nonostante l’intento goliardico, le attività del FLNJ sono illegali, in quanto consistono in furti e violazioni di domicilio. Nel corso degli anni, numerose denunce sono state presentate contro tali atti e, in alcuni casi, alcune persone sospette hanno dovuto comparire in tribunale per spiegare le proprie azioni. ​