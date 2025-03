Il film “Tra due Mondi” di Emmanuel Carrère per celebrare la Festa della Donna con Cgil, Cisl e Uil

L’appuntamento è in programma lunedì 10 marzo alle ore 9.30 al Teatro Nuovo di Varese (via dei Mille)

In vista della Giornata Internazionale della Donna, Cgil Varese, Cisl dei Laghi e Uil Lombardia – Coordinamento di Varese, insieme al Coordinamento Donne di Cgil, Cisl e Uil, Spi, Fnp e Uilp, propongono la proiezione del film “Tra due Mondi” di Emmanuel Carrère, con un momento di confronto a seguire.

Un’occasione per riflettere sulle condizioni lavorative e sociali delle donne. L’appuntamento è in programma lunedì 10 marzo alle ore 9.30 al Teatro Nuovo di Varese (via dei Mille).