Il generale di corpo d’armata Riccardo Galletta in visita in provincia di Varese

Nella mattinata di giovedì il generale di corpo d’armata Riccardo Galletta, comandante interregionale carabinieri “Pastrengo”, con sede in Milano, è giunto presso il comando provinciale carabinieri di Varese per rivolgere un saluto ai militari dell’Arma in servizio presso i reparti ubicati nella provincia.

In questa sede l’ufficiale è stato accolto dal colonnello Marco Gagliardo, comandante provinciale, unitamente a tutti gli ufficiali, tra cui il comandante del gruppo cc. forestale, una rappresentanza del personale della sede e di comandanti e militari delle stazioni carabinieri della provincia, nonché i presidenti delle sezioni cittadine dell’Anc e dell’Anfor.

Dopo l’incontro con il personale e una breve visita alla struttura che ospita il comando provinciale, il generale Galletta ha avuto il piacere di incontrare, presso i rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica di Varese, Antonio Gustapane, e il prefetto, Salvatore Pasquariello (nella foto sopra, la visita in tribunale a Varese dove l’ufficiale, accompagnato dl comandante provinciale ha salutato i militari in sevizio a palazzo di giustizia).

Nel primo pomeriggio, il comandante di vertice, accompagnato dal comandante provinciale, si è recato presso la sede degli uffici giudiziari di Busto Arsizio, dove ha incontrato il presidente del tribunale, Miro Santangelo, e il procuratore della Repubblica, Carlo Nocerino, facendo successivamente rientro a Milano.