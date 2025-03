“Il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza”, un incontro a Belforte

Il sostegno della Rete Varese Senza Frontiere a tutte le associazioni che si stanno occupando della disperata situazione di Gaza e, dopo la mostra fotografica “Voci da Gaza”, gli incontri con giornalisti e politici e la proiezione del film documentario premio Oscar 202 5 “No Other Land” a Lozza con il Comitato Varesino per la Palestina, ora continua con la presentazione del lavoro di ricerca di Amnesty International nel Territorio palestinese occupato e Israele.

“Dal rapporto sul crimine di apartheid contro la popolazione palestinese, alle indagini e ricerche dal 7 ottobre 2023 in poi. Nell’ ultimo rapporto “Ti senti come se fossi un subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza”, i ricercatori e ricercatrici di Amnesty hanno raccolto prove e sufficienti elementi per giungere alla conclusione che Israele ha commesso e sta continuando a commettere genocidio nei confronti della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza occupata”, spiegano i rappresentati di Rete Varese Senza Frontiere..

L’incontro del prossimo 10 marzo a Varese, alla Cooperativa di Biumo Inferiore e Belforte, in viale Belforte 165, intende approfondire i contenuti del rapporto con la coordinatrice delle campagne Amnesty International Italia Tina Marinari. Inoltre interverranno:

Marinella BISTONI, referente del Gruppo 296Amnesty International Italia

Antonio Maria ORECCHIA, professore di Storia Contemporanea Università Insubria

Filippo BIANCHETTI, Sanitari per Gaza e Comitato Varesino per la Palestina

moderatore Giuseppe MUSOLINO, UnaltrastoriaVArese.

L’evento è promosso da Amnesty International Italia, Amnesty Lombardia, Comitato Varesino per la Palestina, Rete Varese senza Frontiere, Sanitari per Gaza, UnaltrastoriaVArese e si terrà nella sala della Cooperativa Belforte e Biumo Inferiore a Varese in viale Belforte, 165