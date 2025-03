Il giudice di Varese nega gli arresti domiciliari a Francesco Tomasella

Francesco Tomasella resterà in carcere: è stata rigettata la sua richiesta presentata al Collegio di Varese nel corso dell’ultima udienza dove aveva chiesto di beneficiare di una attenuazione della misura cautelare.

Tomasella è imputato di violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, per i quali è appunto a processo e in carcere da oltre dieci mesi: nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in aula aveva specificato di poter rimanere con braccialetto eletronico nella casa di alcuni suoi parenti nella riviera laziale del Circeo, a circa 700 chilometri da Varese.

Ma i giudici hanno detto «no», e pertanto l’imputato rimarrà in carcere. La conferma della decisione arriva dall’avvocato difensore Esther Cantina.