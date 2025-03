Il Green Transition HUB di Liuc e il Multilab di Centrocot al Futura EXPO 2025 di Brescia

Dal 7 al 9 marzo, il Brixia Forum di Brescia ospiterà Futura EXPO 2025, la più importante esposizione italiana dedicata alla sostenibilità e la prima Expo certificata Carbon Neutral in Italia.

Tra i protagonisti della fiera ci sarà Camera di Commercio di Varese che porterà in evidenza alcune realtà di riferimento del territorio, impegnate nella transizione ecologica e digitale, che hanno aderito ad un’apposita call pubblicata sul sito camerale.

Tra queste spiccano il Green Transition HUB di Liuc e il Multilab di Centrocot S.p.a., centri di eccellenza per la ricerca e la formazione nel campo della sostenibilità. Saranno presenti anche aziende leader nei rispettivi settori, tra cui TD Group S.r.l., una realtà che offre servizi di consulenza e soluzioni innovative per le imprese e Itineri S.r.l. – Legù, azienda che rappresenta l’industria all’avanguardia nel campo di produzioni sostenibili e tecnologiche dell’industria agroalimentare.

Un desk sarà dedicato al progetto #VareseDoYouBike, iniziativa di Camera di Commercio che propone un sistema diffuso di offerte e servizi integrati per un turismo sostenibile e inclusivo. Futura EXPO 2025 sarà anche l’occasione per illustrare l’impegno dell’ente camerale per la doppia transizione digitale ed ecologica, con progetti strategici basati su tre pilastri fondamentali: Comunità energetiche rinnovabili, Economia circolare e Innovazioni digitali.

Questi temi rappresentano il cuore delle politiche di sviluppo del territorio, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di sostenibilità e innovazione. «La nostra partecipazione a Futura EXPO 2025 rappresenta un’opportunità fondamentale per valorizzare coinvolgimento del nostro Ente rispetto a questi temi che riteniamo essere, oggi, i motori di sviluppo del nostro territorio” – ha spiegato Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio di Varese -. Siamo convinti che la transizione ecologica e digitale siano imprescindibili per il futuro delle imprese e della nostra economia. Attraverso i nostri centri di eccellenza e alcune realtà imprenditoriali presenti, vogliamo dimostrare concretamente come il nostro territorio sia pronto ad affrontare le sfide del domani con soluzioni all’avanguardia».

L’evento sarà inoltre un’occasione per creare nuove sinergie e collaborazioni tra imprese, istituzioni e stakeholder, favorendo un dialogo costruttivo su tematiche cruciali come la riduzione dell’impatto ambientale, l’efficienza energetica e le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Futura EXPO 2025, promossa dalla Camera di Commercio di Brescia, sarà aperta a un pubblico multi-target, coinvolgendo professionisti, aziende, istituzioni, scuole, università, cittadini e giovani che potranno prendere parte a conferenze, workshop e incontri dedicati.

La partecipazione a Futura EXPO 2025 è gratuita, previa registrazione obbligatoria sul sito ufficiale dell’evento.