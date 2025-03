Il legame tra noi e gli indumenti e una mostra al Museo del tessile di Busto Arsizio per Filosofarti

Per il secondo anno consecutivo il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio aderisce al prestigioso programma di FilosofArti e lo fa con un incontro dedicato alla filosofia che esplora il legame che c’è tra noi e i nostri vestiti e con una mostra che aprirà i battenti con un vernissage a fine incontro.

Oggi, venerdì 7 marzo alle ore 18.0,0 sarà ospite al museo la professoressa Emanuela Mancino – docente di Filosofia dell’educazione e direttrice del gruppo di ricerca “Trame educative” presso l’Università di Milano-Bicocca – che parlerà di Capi delicati. Per un vestiario sentimentale, indagando il senso poetico dei nostri legami con gli indumenti e con la stoffa.

Capi delicati (ed. PxC, 2024) è una raccolta di scritture sul tema del “vestiario sentimentale”, già apparse all’interno di una pubblicazione più ampia dal titolo Trame sottili. Voci diverse per un vestiario sentimentale, sempre a cura di Emanuela Mancino (ed. Franco Angeli Milano, 2021).

Oltre al titolo della pubblicazione, in perfetta sintonia con la tematica del Festival di filosofia, il libro ha un’altra particolarità: I tessuti presenti nelle pagine del libro e il sacchetto che lo contiene provengono da scarti di lavorazione tessile di diversa origine e rendono ciascun esemplare una copia unica.

“La scelta di presentare questo libro – spiega l’Assessore alla Cultura Manuela Maffioli – si inserisce nelle recenti frontiere su cui si sta muovendo il Museo del Tessile, approfondendo i molteplici intrecci fra tessile, arte e sostenibilità, riflessione già avviata lo scorso anno attraverso la collaborazione con la Fondazione Pistoletto Cittadellarte”.

La presentazione sarà anche l’occasione per il vernissage di una mostra temporanea dal titolo Ragione e Sentimento. Narrazioni tessili, curata dall’Ufficio Musei del Comune di Busto Arsizio.

Ragione e Sentimento, non esiste binomio più appropriato quando si parla di tessuto, la cui bellezza nasce dall’accordo perfetto tra la ragione della tecnica e il sentimento della creatività, istanze tra loro in dialogo più che in antitesi.

“Anche quest’anno si è scelto di creare un parallelismo tra la parola e il linguaggio tessile, ma con una suggestione diversa rispetto alla scorsa edizione. Partendo dalle citazioni di cinque romanzi, pubblicati tra Otto e Novecento, la mostra suggerisce altrettante narrazioni tessili, da cui prendono avvio viaggi nel tempo e nello spazio geografico in un coinvolgimento dei sensi: tinte e fantasie che solleticano la vista, stoffe che invitano il tatto ad apprezzarne la mano o che hanno il suono delicato di un fruscio” racconta la Conservatrice museale Erika Montedoro.

INFORMAZIONI

Venerdì 7 marzo 2025 ore 18.00

EMANUELA MANCINO

Capi delicati. Per un vestiario sentimentale

A seguire VERNISSAGE

Ragione e Sentimento. Narrazioni tessili

Mostra visitabile dall’8 marzo al 19 aprile 2025

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio

Sala espositiva 2° piano – Via Volta, 6/8

ORARI DI APERTURA

Martedì – Giovedì 14.30 – 18.00

Venerdì 9.30 – 13.00, 14.30 – 18.00

Sabato 14.30 – 18.30

Domenica 15.00 – 18.30

Lunedì CHIUSO

Incluso in Abbonamento Musei Lombardia/Valle d’Aosta

INGRESSO LIBERO