Il maltempo cancella gli eventi collaterali del Trofeo Binda a Luino

“A causa del maltempo previsto per le prossime ore, tutti gli eventi collaterali al Trofeo Binda e organizzati dall’amministrazione comunale di Luino, non avranno luogo.

Sia “pedialiAMO insieme – la festa del papà in bicicletta” sia la gimcana ciclistica sul lungolago saranno recuperate sabato 22 ai medesimi orari.

Sono confermate le partenze delle corse ciclistiche di domenica 16, alle ore 9,30 (juniores) e alle 12,45 (élite).

Ivan Martinelli, assessore allo sport del Comune di Luino: “Purtroppo il meteo avverso ci ha obbligati ad annullare gli eventi previsti per sabato 15 marzo. Recupereremo sia la gimcana sia la pedalata insieme sabato 22 e invito fin d’ora ragazzi, bambini e famiglie a parteciparvi.

Ieri sera invece, Venerdì 14, a Palazzo Verbania si è svolta una splendida serata dal titolo “la strada è di tutti, a partire dai più fragili”, in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi. Ringrazio tutti gli intervenuti, specialmente i ragazzi delle due classi terze di ISIS e Liceo, i quali hanno mostrato passione, impegno e sensibilità, presentando alla cittadinanza i propri progetti, le proprie idee e riflessioni sul tema. Un momento di approfondimento sui temi legati alla sicurezza nella nostra città e nelle nostre strade. Ciò che stiamo cercando di costruire è una consapevolezza comune che la città Luino del futuro debba fondarsi sul rispetto delle persone, del più fragile, e che questa non è una battaglia contro qualcuno o qualcosa (le auto), ma per la vita, l’individuo e la socialità. Siamo sulla buona strada…”