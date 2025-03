Il pomodoro della ricerca nelle piazze della provincia di Varese per sostenere la Fondazione Veronesi

Sabato 29 e domenica 30 marzo a Varese e provincia sarà possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi ETS, con la presenza dei nostri volontari in loco, e raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica in ambito pediatrico al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Con l’iniziativa “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente®”, e grazie al prezioso contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi sarà possibile, a fronte di una donazione minima di 12 euro avere una confezione di tre barattoli in acciaio di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini e il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare l’innovativa piattaforma di ricerca e cura PALM Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica.

I volontari di Fondazione Umberto Veronesi saranno presenti in:

piazza del Podestà a Varese

largo Cesare Battisti 10 a Besnate

via F. Corridoni 15 a Cairate

via verdi 55 a Cocquio – Trevisago

piazza Libertà a Gallarate

Campo dei Fiori Trail a Gavirate.