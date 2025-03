“Il re della passata di pomodoro era piemontese”. Dal libro su Cirio alla musica protagonisti da Boragno

Nel cuore del centro storico di Busto Arsizio, la Galleria Boragno si conferma punto di riferimento per la vita culturale cittadina, proponendo anche per il mese di aprile un ricco programma di iniziative aperte al pubblico.

Dopo gli eventi organizzati in collaborazione con AFI già annunciati nei giorni scorsi, si aggiungono nuove date di rilievo che spaziano dalla letteratura all’arte, dalla salute alla musica.

Venerdì 4 aprile, ore 18

Nello spazio espositivo di via Milano 4 sarà presentato il libro “Che il mondo ti somigli – La saga di Francesco Cirio” in collaborazione con l’associazione Il Prisma di Castellanza, scritto da Allegra Groppelli e Beba Slijepcevic e pubblicato da Sperling & Kupfer. Il volume racconta l’appassionante parabola di Francesco Cirio, da giovane ambulante a simbolo dell’imprenditoria italiana. All’incontro sarà presente l’autrice Allegra Groppelli.

Per informazioni: 340-4233019

Lunedì 7 aprile, ore 18:30

La Galleria ospiterà un workshop dedicato alla menopausa, pensato per offrire strumenti pratici e nuove prospettive per affrontare questa fase della vita. La presentazione sarà curata dalla Dott.ssa Elena Corradini, ginecologa specializzata nella terapia della menopausa. Conduce l’incontro la Dott.ssa Isabella Fonsati, psicologa comportamentale e cognitiva, esperta in medicina complementare.

Per info e costi: WhatsApp 334-2689445

Venerdì 11 aprile, ore 18

Si terrà un incontro d’arte e di storia in preparazione ai concerti del Conservatorio “Giacomo Puccini” che avranno luogo nelle chiese di San Pietro a Gallarate e Santa Maria di Piazza a Busto Arsizio. La serata, a cura di Damiano Grassi, accompagnerà il pubblico in un viaggio culturale tra musica, architettura e spiritualità.

Per informazioni: 340-4233019

Appuntamento extra in città: “La buona lettura” torna alla Coop

Infine, giovedì 10 aprile alle 18, presso la Coop di viale Duca d’Aosta, riprende il ciclo “La buona lettura”, promosso dal Comitato Coop di Busto Arsizio e accompagnato da un aperitivo nello Spazio Enoteca.

Protagonista della serata sarà Matteo Dittommaso con il suo libro “Il sentiero nascosto”. Vigile del fuoco, l’autore racconta la sua esperienza di opposizione all’obbligo vaccinale durante l’emergenza Covid-19, vissuta come una profonda sfida personale e sociale. Un racconto di resistenza, isolamento e forza interiore che invita alla riflessione su libertà e diritti individuali.