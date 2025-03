Il sindaco di Gallarate Cassani contrattacca sull’ospedale unico. “Dalle opposizioni bugie e polemiche”

Quanti saranno i posti letto all’ospedale unico Busto-Gallarate? È un tema di cui si discute da anni ma di cui si è tornati a discutere in modo più intenso negli ultimi giorni, dopo la denuncia del Comitato Tutela della Salute e poi delle opposizioni gallaratesi.

«Fregnacce», dice oggi il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, parlando delle critiche delle voci. «A me fa indignare che l’opposizione vada fuori dall’ospedale a sparare numeri a casaccio. E nel momento in cui la direttrice fa notare che dicono cavolate, non accettano le critiche e dicono: inaccettabile».

Andiamo per gradi.

Le fasi della polemica sono (fin qui) due.

Fase uno: il Comitato ha denunciato che, nella progettazione, si è passati da 773 posti letto, di cui 611 indicati nei documenti posti standard accreditati, più 174 posti tecnici (culle e dialisi) a 664 posti letto più 109 posti tecnici. Con una riduzione insomma significativa: si passerebbe, nei fatti, da 947 posti complessivi a 773.

Fase due: Daniela Bianchi , la direttrice dell’Asst Valle Olona (l’azienda sanitaria locale, articolazione della Regione, che ha in carico il progetto) ha invece introdotto un elemento nuovo, dicendo che nel numero complessivo sono previsti non 611 posti letto (come si leggeva nei documenti) ma « 611 stanze, altamente confortevoli e moderne, che potranno essere utilizzate sia come singole che come doppie raggiungendo potenzialmente, in questo caso, i 1200 posti letto».

La lettura secondo le opposizioni è inedita e non convincente, mentre al contrario convince il sindaco Cassani. «Già oggi non c’è un letto per stanza negli ospedali esistenti» ha argomentato. «Sono in linea con quanto dice la direttrice dell’Asst. I posti letto saranno quelli che ci sono nell’accordo di programma».

Da qui l’attacco alle minoranze: «Smettetela di speculare dicendo fregnacce sulla sanità e sul futuro ospedale di Busto-Gallarate. Siamo arrivati al limite della sopportazione di queste bugie».

Cassani ha anche indirettamente accusato sui social gli oppositori di voler sostenere la manifestazione contro l’ospedale unico, prevista al 12 aprile. La manifestazione è promossa da Comitati e associazioni, mentre i partiti e le civiche di minoranza di Gallarate si sono dimostrate piuttosto fredde sulla scelta di una nuova iniziativa di piazza.