Il Varese vuole ritrovarsi a Tortona, Floris: “Campionato da rispettare fino alla fine”

Dopo 11 giornate senza sconfitte il Città di Varese si è fermato, conquistando un solo punto nelle ultime due giornate, perdendo a Saluzzo e poi pareggiando con l’Asti. I biancorossi sono ora chiamati a rispondere sul campo a due prestazioni sottotono, a partire dalla gara di domenica 2 marzo (ore 14.30) quando scenderanno in campo allo stadio “Fausto Coppi” di Tortona.

In casa varesina ci saranno due rientri importanti, soprattutto per personalità: scontata la squalifica, tornerà in panchina mister Roberto Floris, così come la fascia di capitano tornerà sul braccio di Ferdinando Vitofrancesco. Toccherà a loro a guidare la squadra verso un successo che faccia tornare il sorriso.

«L’atteggiamento nel primo tempo contro l’Asti non mi è piaciuto – commenta mister Floris -, sono molto deluso perché in una partita così importante una squadra come la nostra non deve assolutamente accontentarsi. Il nostro cammino fino a ora è più che sufficiente, è il margine di errore a essere limitato perché ogni sconfitta costa cara. Bisogna capire che nelle partite finali le squadre hanno tutte degli obiettivi, dalla vittoria del campionato alla salvezza».

«Il Derthona è un’ottima squadra – prosegue il tecnico biancorosso – , non passa un momento straordinario ma non può permettersi di perdere perché rischierebbe la zona playout. Sarà una battaglia. Siamo una squadra matura, i nostri giocatori devono dimostrare la loro esperienza tirando fuori il meglio di noi. Mancano ancora tante partite, il campionato deve essere rispettato fino alla fine, finché la matematica dà il verdetto è giusto lottare anche per il primo posto. Se così non dovesse essere, ci sono ancora mille obiettivi, dobbiamo pensare al secondo posto e ai playoff. Noi dobbiamo essere vivi e giocare ogni partita alla morte».

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.