Il XVIII Trofeo di tecnica subacquea “Massimiliano Escuriale” ancora nelle mani di Fias Varese

Si è svolto domenica 9 marzo alla Piscina Comunale di Varese intitolata a Fausto Fabiano il XVIII “Trofeo Massimiliano Escuriale”, gara di tecnica subacquea in apnea e bombole che ha visto quest’anno la partecipazione di 11 squadre provenienti da Piemonte e Lombardia.

La gara iniziata alle 9.00 ha visto i concorrenti divisi in squadre composte da due atleti affrontare un percorso misto apnea bombole in cui dovevano essere eseguiti diversi esercizi irti di difficoltà. Il percorso è stato eseguito nel minor tempo da tutti gli atleti varesini che si sono affermati sui tenaci avversari.

La gara si è conclusa con le quattro squadre di Varese che si sono collocate ai primi quattro posti assoluti e ha permesso così al Circolo FIAS Varese ASD di aggiudicarsi anche questa edizione del Trofeo.

La manifestazione si è conclusa attorno alle 15 presso la sede Territoriale in Via Milazzo, 35 a Casbeno dove, dopo i doverosi ringraziamenti per l’impegno profuso a tutto lo staff di istruttori e operatori che in questi mesi si sono impegnati nell’allenare gli atleti e nell’organizzazione e preparazione del campo di gara, sono state consegnate medaglie e coppe ai vincitori che sono risultati nell’ordine: