Immigrazione, alla questura l’attivazione del servizio online “PrenotaFacile”

La Questura di Varese è lieta di annunciare l’attivazione del servizio online “PrenotaFacile” per l’Ufficio Immigrazione, al fine di migliorare l’efficienza e la trasparenza nella gestione degli appuntamenti per i cittadini stranieri.

Il “PrenotaFacile” è una piattaforma digitale sviluppata dalla Polizia di Stato che consente ai cittadini stranieri di prenotare e gestire online gli appuntamenti per il rilascio, l’aggiornamento o il rinnovo dei permessi di soggiorno ( non acquisiti dallo Sportello Poste ), per i rinnovi delle richieste di protezione internazionale e altri servizi amministrativi.

Questo sistema mira a semplificare le procedure burocratiche, riducendo i tempi di attesa e garantendo una maggiore trasparenza nel processo.

Per utilizzare “PrenotaFacile” è necessario registrarsi sul sito ufficiale della Polizia di Stato all’indirizzo https://prenotafacile. poliziadistato.it/ . Durante la registrazione, verranno richiesti dati personali come nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono.

Una volta completata la registrazione, sarà possibile prenotare un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese per le seguenti tipologie di servizi:

Rilascio/Aggiornamento/ Duplicato della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE;

Rilascio/Aggiornamento/ Duplicato della Carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE;

Rilascio/Rinnovo/Duplicato permesso di soggiorno per cure mediche/gravidanza;

Rilascio/Rinnovo/Duplicato permesso di soggiorno per assistenza minori;

Rinnovo/Duplicato permesso di soggiorno cartaceo per richiedenti asilo;

Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico, a seguito di decisione positiva della Commissione territoriale o del Tribunale;

Rinnovo/Duplicato del permesso di soggiorno elettronico (protezione sussidiaria o protezione speciale);

Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria/umanitaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo;

Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titoli di viaggio per stranieri;

Richiesta/Rinnovo/Duplicato permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente art. 35 D.lgs. 25/08;

Rilascio/Rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta/ottenimento apolidia;

Rilascio/Rinnovo Protezione Temporanea Emergenza Ucraina.

Gli utenti, che usufruiscono del portale, dovranno obbligatoriamente rispettare il giorno e l’orario della convocazione.