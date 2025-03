In partenza a Varese Corsi due laboratori di difesa personale metodo israeliano 

Con Varese Corsi sono in partenza da martedì 11 marzo due corsi di “Difesa personale israeliana” per apprendere le tecniche essenziali del sistema di autodifesa nato in Israele e conosciuto in tutto il mondo per la sua efficacia e semplicità. Inizialmente utilizzato dai civili e militari, risulta essere facilmente praticabile grazie ai movimenti semplici intuitivi e immediatamente applicabili nelle situazioni di pericolo.

Il corso è rivolto a tutti, a partire dai 10 anni in su, anche senza esperienze pregresse in sport da combattimento o preparazioni atletiche specifiche.

In partenza da martedì 11 marzo, entrambi i corsi saranno strutturati in dieci lezioni. Qui tutte le informazioni:

Martedì 11 marzo dalle 18:30 alle 20:00. Clicca qui per iscriverti

Martedì 11 marzo dalle 20:00 alle 21:30. Clicca qui per iscriverti