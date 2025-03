In sala Montanari a Varese un incontro sul ruolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Sabato 22 marzo Varese ospita l’incontro dal titolo “Un’organizzazione mondiale della sanità per rispondere alle emergenze sanitarie e promuovere la salute globale. Vi possiamo rinunciare?”. Medici e divulgatori scientifici si interrogano sul ruolo dell’OMS nello scenario contemporaneo mondiale. Appuntamento alle ore 15.00 in Sala Montanari, in via dei Bersaglieri.

«Negli ultimi mesi L’OMS è stato messo pesantemente in discussione – spiega il consigliere delegato alla Sanità Guido Bonoldi, che ha coordinato l’incontro – Donald Trump ha deciso di far uscire gli USA dall’organizzazione, un’analoga decisione é stata presa dal governo argentino, guidato da Javier Milei; in Italia un partito di governo, la Lega, ha presentato un ddl per chiedere la stessa cosa. Ci siamo dunque chiesti come Comitato Varese in Salute: ma é proprio vero che l’OMS é inutile o addirittura dannoso ? Abbiamo rivolto la domanda ad esperti in materia per poter insieme approfondire un tema così importante».

Dopo i saluti istituzionali, Vincenzo Salvatore, professore ordinario di Diritto UE all’Università dell’Insubria, interverrà sul tema del futuro per la cooperazione internazionale in ambito sanitario.

Seguirà l’intervento di Mario Raviglione, docente di Global Health all’Università di Milano e professore onorario all’Immunobiology Centre Blizard Institute, Queen Mary University di Londra, per spiegare come L’OMS sia un indispensabile strumento di condivisione di informazioni e decisioni per la salute globale.

Don Dante Carraro, medico e direttore di Medici con l’Africa CUAMM, farà il punto sul ruolo dell’OMS, tra cooperazione e sviluppo, nell’esperienza di Medici con l’Africa CUAMM nei paesi a risorse limitate.

Infine Giuseppe Lauria Pinter, direttore scientifico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e Professore ordinario di Neurologia Università di Milano, parlerà di disinformazione in medicina e responsabilità condivise. Modera l’incontro Filippo Ciantia, medico specialista in sanità pubblica.