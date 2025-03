In tanti ai Giardini Estensi di Varese per osservare l’eclissi: “Il cielo regala sempre emozioni”

Sabato mattina, 29 marzo, i Giardini Estensi di Varese si sono trasformati in un piccolo osservatorio a cielo aperto. Decine di cittadini si sono ritrovati per assistere a un fenomeno astronomico raro e affascinante: un’eclissi parziale di Sole.

A rendere possibile l’osservazione in sicurezza sono stati i volontari della Società Astronomica Schiaparelli, presenti con diversi telescopi dotati di filtri solari. Nonostante qualche nuvola, l’eclissi si è potuta seguire senza problemi, offrendo uno spettacolo suggestivo: circa il 10% del disco solare è stato oscurato dalla Luna, che lo ha attraversato nella parte superiore.

L’evento ha preso il via alle 11.25 ed è terminato intorno alle 12.50. A spiegare quanto stava accadendo è stato Luca Guido Molinari, presidente dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli di Varese, presente ai giardini e ripreso anche in un video: «La Luna – ha raccontato – ha coperto solo una piccola parte del Sole, ma resta sempre un’occasione speciale per osservare il nostro cielo. È importante ricordare che non bisogna mai guardare direttamente il Sole senza protezioni adeguate, anche durante un’eclissi, perché la radiazione solare resta pericolosa».

Tante le persone, tra curiosi e appassionati, che si sono avvicinate ai telescopi per osservare da vicino il fenomeno. «Il cielo sa regalare grandi emozioni – ricordano i volontari –. Ogni anno migliaia di persone visitano il nostro osservatorio a Campo dei Fiori per ammirare le meraviglie del Sole: le macchie, le protuberanze, le sue dinamiche. Anche oggi è stata un’occasione per avvicinare il pubblico all’astronomia».

Durante l’appuntamento, è stato anche annunciato il prossimo evento astronomico da non perdere: il 7 settembre ci sarà un’eclissi totale di Luna.

L’iniziativa, gratuita e senza prenotazione, si è svolta regolarmente grazie alle buone condizioni meteo. Per chi volesse approfondire le attività dell’associazione, il sito di riferimento è astrogeo.va.it.