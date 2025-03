In tour negli ospedali del Varesotto il segretario della FP Cgil

Dopo la tappa lombarda dello scorso settembre, la Fp Cgil, con la sua, la campagna nazionale “Sanitari, curiamoci di noi. Un viaggio attraverso la sanità che siamo per costruire la sanità che vogliamo”, torna in Lombardia l’1 e il 2 aprile prossimi.

E lo fa nel pieno della campagna elettorale per rinnovare le Rsu (le votazioni si terranno il 14-15-16 aprile) e nel permanere delle tante criticità in sanità pubblica, anche a livello contrattuale, visto che le trattative per il nuovo ccnl sono al palo.

Con questo tour in pullmino, il segretario nazionale Fp Cgil Michele Vannini, accompagnato dal segretario Fp Cgil Lombardia Lello Tramparulo, si dividerà tra i territori di Lecco, Como, Pavia e Varese.

E precisamente:

Martedì 1° aprile , dalle ore 9 alle 10.30, assemblea all’Ospedale Mandic di Merate (Aula riunioni scientifiche) e poi visita alla vicina Casa di Comunità.

Dalle ore 11.15 alle 12.45, assemblea all’Ospedale Manzoni di Lecco (Aula Gialla).

Il pomeriggio, dalle ore 14 alle 16, sarà dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori dell’ASST Lariana e dell’ATS Insubria con un’assemblea presso il presidio ospedaliero Sant’Anna a San Fermo della Battaglia e in collegamento da remoto .

Mercoledì 2 aprile il tour prosegue per Pavia , dove, dalle ore 9 alle 11, i segretari incontreranno le lavoratrici ei lavoratori dell’Ats, e dalle 11.30 alle 13, con quelli dell’Irccs San Matteo.

Il pomeriggio si farà tappa al banchetto organizzato davanti all’ Ospedale di Varese , dalle ore 14.30 alle 16, per poi passare attorno alle 16.30, all’incontro davanti all’ Ospedale di Busto Arsizio .