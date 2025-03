Incendio di Varese in via Robbioni: perizia psichiatrica per l’arrestato

Lo ha chiesto il legale, è d’accordo il pubblico ministero, e il giudice dunque ha deciso: perizia psichiatrica per valutare le condizioni mentali al momento dei fatti, e la capacità di stare in giudizio per il sessantenne accusato dell’incendio della casa in cui risiedeva, in via Robbioni, zona via Veratti a Varese, nel maggio 2024.

La notizia è trapelata al termine dell’udienza in camera di consiglio dove le parti avrebbero dovuto discutere un rito abbreviato richiesto dal difensore Furio Artoni. Ma prima ancora che per il rito, le prossime udienze serviranno a fare chiarezza appunto attraverso una perizia psichiatrica sulle condizioni mentali dell’uomo finito in carcere per quel grave gesto che alla fine di maggio – era la sera del 28 – mise in allarme il centro del capoluogo con fumo che si spargeva verso sera lungo la via Veratti, sirene, ambulanze e polizia.

Per quei fatti venne identificato un soggetto che viveva nell’appartamento che è accusato di aver incendiato (non prima di sigillare le utenze domestiche del gas per evitare un disastro) per un atto di disperazione. L’uomo ammise le sue responsabilità. Un gesto traducibile in una sorta di «sos» lanciato per attirare l’attenzione dopo la morte della madre e la sua impossibilità a gestirsi una vita, sebbene un una casa a canone pubblico. L’imputato si trova ora rinchiuso al carcere di San Vittore, a Milano, nell’attesa che le procedure per la valutazione del suo stato mentale si perfezionino. Le parti si troveranno sempre in camera di consigli a Varese in aula gip il primo di aprile.