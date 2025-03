Incidente a Gallarate: quattro persone coinvolte in uno scontro tra auto in via Pegoraro

Un incidente stradale ha coinvolto due auto nella serata di sabato 1 marzo in via Pegoraro, a Gallarate. L’allarme è scattato alle 22.30, quando i soccorsi sono stati allertati per un impatto tra due vetture che ha visto coinvolte quattro persone: tre uomini di 31, 32 e 33 anni e una donna di 34 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio e Gallarate, insieme ai Vigili del Fuoco di Varese e ai Carabinieri di Gallarate per i rilievi del caso.

Le operazioni di soccorso si sono concluse con il trasporto di due feriti all’ospedale di Gallarate: uno in codice verde e un altro in codice giallo. Altri due coinvolti sono stati assistiti sul posto senza necessità di ospedalizzazione.

Le forze dell’ordine hanno effettuato gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro, avvenuto in un tratto urbano della città. Al momento non si segnalano gravi conseguenze per i feriti.