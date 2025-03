Incidente all’alba in autostrada, 33enne in fin di vita trasportato d’urgenza in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, domenica 2 marzo, lungo l’autostrada A8 in direzione Varese, all’altezza di Lainate. Lo scontro tra due auto è avvenuto intorno alle 5 del mattino al chilometro 9 della Milano-Varese e ha coinvolto due persone, un 33enne, rimasto gravemente ferito e un giovane di 22 anni.

L’allerta ai soccorsi è stata immediata e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari di ATS Novate, la Polizia Stradale di Novate, i Vigili del Fuoco di Milano e l’elisoccorso.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Uno dei feriti, in condizioni molto molto critiche, è stato trasferito in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Un altro ferito, soccorso in codice giallo, è stato trasportato all’ospedale di Legnano. Un terzo intervento si è concluso direttamente sul posto senza necessità di ospedalizzazione.

A subire le conseguenze più gravi è un cittadino peruviano di 33 anni residente a Peschiera Borromeo che si trova ora ricoverato in fin di vita all’Ospedale Niguarda di Milano.

Viabilità e accertamenti in corso

L’incidente è avvenuto all’alba tra Lainate e lo svincolo con la A9 Direzione Varese. L’automobilista, mentre stava percorrendo il tratto autostradale, è stato tamponato violentemente da una vettura che sopraggiungeva sulla stessa corsia. Immediati I soccorsi con i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Rho intervenuti per estrarre il corpo del conducente e consegnarlo ai sanitari del 118.

L’incidente ha comportato rallentamenti lungo la tratta autostradale in direzione Varese, con l’intervento delle forze dell’ordine per la gestione del traffico e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro. Sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale sono in corso.